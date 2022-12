Agli esami è stato abituato fin da subito. Scuola River Plate. Lionel Scaloni si è affidato a lui anche per questo e Julian Alvarez, nella partita fin qui più calda del Mondiale dell’Argentina, non ha deluso. Questione di tecnica e sostanza. Contro la Polonia, il "9" senza fisico "da 9" dell’Albiceleste ha sfoderato una prestazione lucida, prenotando con un gol spettacolare un posto nell’undici titolare per gli ottavi.



GOL E DIALOGO - La punta del Manchester City ha scacciato i fantasmi e chiuso la pratica qualificazione con la rete del definitivo 2-0 contro la Polonia, sfruttando il bel servizio di Enzo Fernandez e piazzando con eleganza il pallone sotto al sette. Nei minuti in campo, Alvarez ha dimostrato di saper stare al centro del gioco, dettando il passaggio e dialogando con Messi & co. Cosa non da poco. Per lui e per la Pulce. Con buona pace di Lautaro Martinez, spettatore per quasi tutta la partita dopo due gare non brillanti. E pensare che poche settimane fa, a chi chiedeva del Mondiale, rispondeva senza troppe fantasie: "Spero solo di esserci". La punta del Manchester Citycon la rete del definitivo 2-0 contro la, sfruttando il bel servizio di Enzo Fernandez e piazzando con eleganza il pallone sotto al sette. Nei minuti in campo, Alvarez. Cosa non da poco. Per lui e per la Pulce.E pensare che poche settimane fa, a chi chiedeva del Mondiale, rispondeva senza troppe fantasie: "Spero solo di esserci".