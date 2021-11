L'Arsenal ha offerto 68 milioni di Sterline per Dusan Vlahovic ma l'attaccante non sarebbe convinto della proposta ricevuta. Come riporta AS Luka Jovic del Real Madrid è vicino alla cessione. Secondo The Sun il giocatore potrebbe essere il profilo giusto per l’attacco dell’Arsenal nel caso in cui non riuscissero a completare l’operazione che porterebbe a Vlahovic.