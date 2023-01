L'li pensa, studia i colpi perfetti per ritoccare la rosa in una stagione già fantastica, con la squadra di Arteta prima in Premier League e con serie ambizioni di strappare il titolo al City di Guardiola. I Gunners sognano e programmano l'arrivo di campioni a Londra e questi arrivano davvero,- "", il grande sogno diper la cavalcata verso il titolo. Così titolavano i giornali britannici non più tardi di. D'altronde da mesi i Gunners avevano impostato la trattativa con loper poi intensificare i contatti con l'non appena si è aperto uno spiraglio per il portoghese. Massima fiducia per il doppio colpo, spezzata dall'irruzione lampo del Chelsea:. Senza dare neanche il tempo di reagire all'Arsenal. Scosso, ma pronto a rifarsi della delusione accelerando per Mudryk:. Ma ancora una volta, i Gunners programmano e a chiudere a suon di milioni sono i Blues.e scatena la rabbia dei tifosi dell'Arsenal, contro i giocatori 'mercenari' ma anche contro la dirigenza del proprio club, beffata così clamorosamente.- Scottature che lasciano il segno e che inevitabilmente insegnano una lezione all'Arsenal, anche in vista dei prossimi derby con i rivali cittadini. Già, perché non è finita qui per questa finestra di mercato ma anche in prospettiva della prossima estate., ad esempio, si candida ad essere uno dei prossimi oggetti di contesa multimilionaria: il Chelsea lo tallona da tempo e i 100 milioni di sterline chiesti dal(circa) non spaventano, ma nelle ultime settimane anche l'Arsenal si è iscritto alla corsa., perché i Gunners cercano un nuovo nove attorno a cui costruire il nuovo progetto e lo stesso faranno i Blues, che hanno acquistato tanti attaccanti mobili ma nessun bomber puro (lasciando da parte i discorsi con l'Inter per). Tanti nomi sulle liste delle due squadre, alcuni portano anche in Italia e a Torino in particolare.è da tempo sul taccuino dell'Arsenal e anche il Chelsea è attento alla sua situazione, con la Juventus che non esclude di sacrificarlo per fare cassa. A fronte però di un'offerta adeguata, almenoper parlarne: una cifra imponente ma tutt'altro che proibitiva per i colossi della Premier.