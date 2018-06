Jack Wilshere è sempre più vicino a lasciare l'Arsenal. Proprio quando sembravano superati i contrasti economici sul rinnovo del contratto in scadenza a fine giugno, con l'importante rilancio del club successivo all'addio dell'ex tecnico Wenger, la situazione ha vissuto l'ennesimo ribaltone. I Gunners si erano spinti ad offrire un ingaggio di circa 6,5 milioni di euro a stagione più bonus pur di convincere il giocatore inglese classe '92 a restare, ma a porre il veto e forse la parola fine sulla vicenda è stato il nuovo allenatore Unai Emery.



L'ex tecnico del Paris Saint Germain non considera Wilshere un elemento imprescindibile del nuovo progetto, dopo aver deciso di rinnovare il contratto di Xhaka e di puntare sul centrocampista della Sampdoria Lucas Torreira, e sarebbe disposto a perderlo anche a parametro zero. Le pretendenti non mancano, da Everton, West Ham e Wolverhampton in Premier a Juventus e Milan, che possono offrire al ragazzo di Stevenage la prospettiva di essere al centro dei rispettivi programmi. Ma se i bianconeri hanno messo davanti altre piste per la mediana, da Milinkovic-Savic a Kanté, il club rossonero è frenato dalle richieste economiche di Wilshere e dalla delicata situazione societaria, col rischio sempre più concreto di non prendere parte alla prossima Europa League.