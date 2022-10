Sabato sera al Gewiss Stadium arriverà il Sassuolo e l'Atalanta festeggerà il suo 115° compleanno con una maglia speciale che sarà poi oggetto di un'asta benefica. Eccezionalmente però la squadra di Gasperini giocherà due partite di fila tra le mura amiche: domenica 23 ottobre infatti arriverà a Bergamo la Lazio.



Visto il successo riscosso in occasione della partita con la Fiorentina, sfiorato il sold-out, anche per il match Atalanta-Lazio verrà proposta l’iniziativa riservata agli Under 14 che potranno acquistare un biglietto a € 10 non solo in Tribuna Centrale, ma, per questo incontro, anche in Tribuna d’Onore Nerazzurra. Si ricorda che gli Under 14 possono accedere allo stadio se accompagnati da un adulto in possesso di un biglietto o abbonamento nello stesso settore.



I biglietti per assistere all’incontro, in programma con inizio alle 18, saranno disponibili dalle 10 del 14 ottobre e fino alle 18 del 23 ottobre. Grazie a questa iniziativa e alla rilevanza della partita è previsto il tutto esaurito: i nerazzurri vogliono spingere l'Atalanta a ritrovare la vetta.