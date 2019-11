Nuova tegola per l'Atalanta in vista della partita di sabato pomeriggio contro la Juventus. Oltre ai dubbi sulle condizioni fisiche di Zapata e l'improbabile riduzione della squalifica di Ilicic, si aggiungono le preoccupazioni circa lo stato di forma di Luis Muriel. Lo staff della nazionale colombiana ha fatto sapere che l'attaccante nerazzurro non ha preso parte all'ultima amichevole con l'Ecuador a causa di un problema che andrà valutato nelle prossime ore.