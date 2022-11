Il direttore sportivo dello Stoccarda Sven Mislintat, intervistato da Bild, chiude qualsiasi porta a un possibile trasferimento dell’esterno Borna Sosa in inverno all'Atalanta, che lo cerca dalla scorsa estate: “Giocare ai Mondiali è un’enorme opportunità per mettere in mostra le tue capacità".



"Il mio chiaro desiderio è che Borna rimanga. È un giocatore di qualità assoluta. Sarebbe già abbastanza difficile sostituirlo in estate. Un trasferimento in inverno non andrebbe bene perché ci indebolirebbe. È molto importante mantenere la qualità in rosa. Poi siamo abbastanza forti per restare nella massima serie”.