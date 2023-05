Tutta Bergamo ieri sera ha tifato Inter contro la Fiorentina nella finale di Coppa Italia: solo in caso di vittoria dei nerazzurri di Milano infatti, l'Atalanta avrebbe raggiunto matematicamente l'Europa. Ora è certa che l'anno prossimo competerà per un trofeo internazionale, dopo un anno a vuoto, ma non le basta.



Dopo aver ringraziato l'Inter, ora vuole batterlo al Meazza sabato sera per cercare di agguantare la 4^ Champions dell'era Gasperini. Grazie alla penalizzazione inflitta alla Juve e allo scontro diretto, il 3° posto è ancora alla portata, trionfando a San Siro si porterebbe a -2 all'ultima giornata, così come il 4° del Milan ora a -3.