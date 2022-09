, classe 2003, danese, ex Sturm Graz, alla prima da titolare in sostituzione di Zapata e Muriel,Altro record: mai fatti, prima di ora, 13 punti nelle primi 5 gare di campionato., annientando il Monza e lasciandolo in fondo alla classifica a 0 punti. In quella ripresa,. E ora ci crede:. Sta bene la squadra e ancora meglio il suo allenatore: come racconteremo,e girarlo a suo favore.Nei primi 45' tutta la differenza mostrata dalla classifica non si è vista, anzi., tutt’e due con, la prima chiusa con un “piazzato”, però debole, dell’ex veronese al limite dell’area piccola (errore di Toloi che si è fatto soffiare la palla da Dany Mota) respinto da Musso, la seconda con un violento sinistro dal limite dell’area grande deviato anche questo da Musso.In quei. Tanto per cominciare la spinta sulle corsie laterali. Gasperini aveva schierato la difesa a 4 ma, a destra, non si è mai visto in fase offensiva mentrea sinistra (ben controllato dall’ex pisano, che poi andrà in grande difficoltà contro Soppy). Poi è mancata la qualità della nutrita batteria di trequartisti/esterni: quasi zero il contributo di, spostato dopo mezz’ora dal centro a sinistra, inapprezzabile quello di, solo uno spunto di. Quanto al giovane Hojlund, mai vista palla anche perché non gliel’hanno mai data. Avrà tempo e modo di rifarsi, eccome, nel secondo tempo, come tutto il resto dell’attacco della capolista.Nel centrocampo italiano del Monza ha fatto il suo debuttoe per Stroppa è stato un sollievo almeno per 45'.non ha perso tempo e, in mezzo a Pessina e Sensi,senza farsi condizionare dalla tenera marcatura di Ederson (diminuirà il suo livello nella ripresa quando si troverà di fronte Malinovskyi). Dopo le due fiammate iniziali anche il Monza ha perso ritmo e velocità, ma stava meglio in partita rispetto all’Atalanta. Chiudeva bene in difesa cone cercava di mettere in difficoltà la difesa bergamasca con Caprari e Mota.A inizio ripresa un solo intervento con una triplice mossa di Gasperini è bastato per cambiare il senso della partita e spostarlo decisamente a favore dei suoi. (1)come terzino sinistro al posto di Zappacosta. (2)a sinistra per spalancare il corridoio. (3). E’ stato. Per dare un’idea dell’inversione di questa partita basta dire che nel primo tempo i tiri erano 6-3 per i brianzoli, nella ripresa 11-2 per i bergamaschi. Dopo 4' il diciannovenne Hojlund ha centrato il palo esterno (con deviazione di Pablo Mari), dopo altri 60 secondi Ederson ha calciato sull’esterno della rete, all’11' parata di Di Gregorio su Koopmeiners, al 13' il gol dell’1-0. Lancio di sinistro (ovvio...) verso sinistra di Malinovskyi per Soppy che ha sfondato ancora sulla sua fascia, palla per Lookman, cross a pelo d’erba,Male Marlon (troppo distante da Lookman) e male Pablo Mari e Caldirola che si sono fatti infilare in mezzo dal danesino. Quando si dice il possesso palla: tre passaggi e gol.Il Monza ha accusato il colpo e 7' più tardi ha preso il secondo:, da destra a sinistra, palla ricacciata in rete dal disperato tentativo di Marlon, altrimenti sarebbe entrata lo stesso. In quel caso: primo errore per un colpo di tacco sbagliato e superficiale di Mota a metà campo, secondo errore di Caldirola troppo largo su Ederson, terzo errore del resto della difesa.. Ultimo in classifica, zero punti dopo 5 partite, la crisi è sempre più pesante.: 12’ s.t Hojlund (A), 20’ s.t. autogol Marlon (M): 12’ s.t. Lookman(3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Mari, Caldirola (41’ s.t. Izzo); Birindelli (30’ s.t. Molina), Pessina, Rovella, Sensi (30’ s.t. Colpani), Carlos; Mota (41’ s.t. Gytkjaer), Caprari (24’ s.t. Petagna). All. Stroppa.(4-2-3-1): Musso; Hateboer, Toloi, Demiral, Zappacosta (dal 1’ s.t. Soppy); De Roon, Koopmeiners; Lookman (dal 43’ s.t. Boga), Ederson (30’ s.t. Maehle), Malinovskyi (26’ s.t. Scalvini); Hojlund (26’ s.t. Pasalic). All. Gasperini.: Rovella (M), Scalvini (A): Juan Luca Sacchi (della Sezione di Macerata)