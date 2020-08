Darian Males è alto 1,90 ma sgattaiola via agli avversari con grande facilità, ha origini serbe ma passaporto svizzero, è un esterno offensivo ma può essere utilizzato anche come trequartista: le tante peculiarità del giovane attaccante del Lucerna proiettano la sua valutazione ben oltre i 2 milioni di euro.



MINI ASTA- Considerando che poi si è aperta una mini asta tra Inter e Atalanta, i due club interessati al classe 2001 in Serie A, la cifra-ora attestata sui 4 milioni- potrebbe salire ulteriormente. Males è fortemente interessato a un'esperienza in Italia, ma sta ancora valutando a quale club nerazzurro affidarsi perla prossima stagione.



TRATTATIVA IN CORSO- Ormai è da inizio maggio che Inter e Atalanta si sfidano per accaparrarsi il talento svizzero e a confermare la trattativa in corso è proprio il direttore sportivo della squadra svizzera, Remo Meyer, come riporta il portale 4-4-2.ch: "Il ragazzo è attualmente esentato dall'allenarsi con il resto del gruppo, poiché "impegnato a parlare con alcuni club" .