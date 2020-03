Quattro gol, record su record bruciati e, soprattutto, una qualificazione storica per una squadra comeche, da esordiente in Champions League si ritrova fra le migliori 8 squadre d'Europa.che in questo 2020 si è portato davanti a tutti nella classifica dei giocatori. Un rendimento mostruoso per una favola che, però, avrebbe potuto avere un finale differente.Nel corso della passata estate, infatti,Ekipa24 in cui confermòarrivate per lui: "Non sono più giovane. Rimanere all'Atalanta ? Sì, a patto di essere forti e lottare per i piani più alti. Voglio giocare per questo. Se l'Atalanta me lo permetterà, sarà contento di restare. Altrimenti, sono pronte a nuove sfide.con la prima che arrivò anche a trattare direttamente con l'Atalanta. Due formazioni che, oggi, possono dire di rimpiangere il fatto di non aver spinto sull'acceleratore per lui.per duttilità e capacità di fornire un'alterantiva sia a Mertens da falso nove che a Callejon in fascia destra essendo lui mancino di piede.volevano affidare a lui il ruolo di trequartista puro in grado di inventare alle spalle di un Dzeko che, all'epoca, ancora stava trattando l'addio.E i fatti lo dimostrano, anche grazie a questo Ilicic mostruoso, l'Atalanta può continuare a sognare.