Non una grandissima partita, quella della Roma contro il Verona, portata a casa nonostante la stanchezza finale e la solita e reiterata polemica su rigori dati e non dati. Ma a risaltare agli occhi è stata la prestazione dell'ex Atalanta Roger Ibañez, difensore centrale brasiliano classe 1998, sceso in campo in sei partite su sette da quando è ripreso il campionato.



UN NUOVO IBANEZ- Mister Gian Piero Gasperini lo aveva mandato in campo solo diciannove minuti prima del trasferimento a titolo definitivo alla Roma lo scorso gennaio, dove aveva dovuto fare i conti con un inizio difficile. Ma, dopo essersi allenato e mantenuto in forma durante il lockdown, alla ripresa del campionato Ibañez ha vestito e onorato la nuova maglia per ben sei partite su sette, di cui solo una da subentrato e senza mai venire sostituito. Un rendimento sopra le aspettative, di certo quelle nerazzurre.



LA DEA CI HA PERSO?- ​La società bergamasca adesso si mangia le mani alla vista della costante crescita del giovane a fronte di una difesa nerazzurra sempre troppo ballerina (i due gol del Brescia sono stati un regalo di Caldara&Co). Un apporto in più dalla panca non avrebbe fatto male a mister Gasperini in ottica del duplice impegno, ma ora ​Ibañez spera solo di essere riconfermato dal tecnico Fonseca per la prossima stagione.