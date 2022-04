Gian Piero Gasperini non ha nessuna intenzione di lasciare l'Atalanta. Nonostante le possibili voci di un addio a fine stagione, l'allenatore ha fatto sapere alla società di voler continuare l'avventura sulla panchina nerazzurra. Consapevole della profonda trasformazione tra dirigenza e squadra, l'allenatore è pronto a sedersi a tavolino per individuare i nuovi obiettivi di mercato.



LA SCELTA DEL GIOCATORE - Tra i giocatori che l'allenatore sta studiando c'è Manuel Lazzari, esterno della Lazio che in estate potrebbe lasciare il club biancoceleste i estate. L'ex Spal ha giocato le ultime tre partite dal primo minuto con un gol e un assist, ma il posto da titolare non è assicurato e il giocatore è pronto a valutare eventuali proposte. Inoltre, nella Lazio fa il terzino e con Gasp giocherebbe a tutta fascia in quello che è il suo ruolo ideale.



RIVOLUZIONE - Nel gioco di Gasperini gli esterni hanno un ruolo fondamentale, per questo in vista di profondi cambiamenti della rosa ci sarà qualche modifica anche sulle fasce. Gasperini studia e valuta il profilo di Lazzari, il giocatore della Lazio potrebbe rappresentare l'identikit giusto da mettere sulla fascia per far volare, ancora, l'Atalanta.