Quanti soldi sborsano i nerazzurri bergamaschi a ogni punto? 550mila euro. Quanti la Juve? 3,5 milioni, ma a fronte di un monte ingaggi di oltre 300. Questo perché spendere bene, con investimenti lungimiranti e di qualità, nel mondo del calcio è essenziale. Un esempio in questo senso lo dà l'Atalanta che, grazie ai suoi programmi di lavoro e al suo vivaio sapientemente costruito, da anni sta racimolando grossi guadagni dai suoi talenti. Soldi che servono poi a giocare in Serie A dove anche solo fare un punto è molto dispendioso. Il Corriere della Sera oggi ha fatto i conti alle squadre del nostro campionato in termini di rapporto spesa/punti.



Il fatto sorprendente è che l'Atalanta primeggia anche in questa classifica. I nerazzurri infatti, che sono quinti in campionato e tredicesimi per monte ingaggi, per ogni punto conquistato spendono 550mila euro, cifra che rispecchia il miglior saldo della Serie A. La Juventus, ad esempio, con i suoi 3,5 milioni di euro a punto spende molto di più. Milan e Napoli invece sorprendono in negativo dato che spendono malissimo: rispettivamente 2,7 e 2,1 milioni a punto. Meglio il rapporto dell’Inter: 1,6 milioni a punto.