Sono rimasti a Zingonia per recuperare dai rispettivi infortuni e contano di tornare dopo la sosta: non a disposizione, ma titolari in campo dal 1' con lo Spezia. Per la gara in programma sabato 21 novembre alle 18 nella città ligure, Pierluigi Gollini, José Luis Palomino e Marten de Roon stanno facendo gli straordinari. Nel primo pomeriggio di oggi, dopo due giorni di riposo, si ritroveranno al Centro Bortolotti di Zingonia assieme ai pochissimi rimasti- ben quindici gli assenti convocati dalle rispettive Nazionali- agli ordini di mister Gian Piero Gasperini.



SOTTO OSSERVAZIONE- Sarà da valutare invece l'impiego in trasferta dell'infortunato Robin Gosens, guaio al polpaccio sinistro, che non è riuscito a rimanere in bergamasca per recuperare dato che il tecnico della Germani Low l'ha voluto con sé. Ma l'ala sinistra sarà out nella gara di stasera contro la Repubblica Ceca.