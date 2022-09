Anche l'Atalanta 2 vince e convince nel test sul campo principale di Zingonia contro l'Ad Sant'Angelo, formazione che milita in Serie D. Finisce 5-1 per i nerazzurri, due i tempi da 45' e 36', in campo chi non ha giocato dal 1' contro il Monza lunedì sera.



Tra i pali Sportiello, difesa a tre con Del Lungo, Okoli e Ruggeri. Scalvini e Roaldsoy in mezzo al campo, Zortea e Maehle sulle fasce destra e sinistra, Pasalic trequartista e la coppia Boga-Omar in attacco.



Scalvini, jolly tra difesa e centrocampo, firma la doppietta personale di testa. Il Primavera De Nipoti cala il tris, Maehleil poker e Boga segna di rigore. Si fanno valere i giovanissimi Stabile e Mouhameti.



Il resto della squadra lavora di scarico sul campo 5 del Centro Bortolotti: a parte ancora Djimsiti, Zapata e Muriel.