Con il mezzo passo falso con il Verona, l’Atalanta ha sciupato l’occasione di restare in scia scudetto ma nella gara interna con il Bologna la Dea vuole riprendersi il secondo posto in classifica. I rossoblù sono reduci dalla batosta subita con il Milan e non sembrano in grado di impensierire i nerazzurri, nettamente avanti a 1.27. Per la vittoria emiliana si sale a ben 9 volte la posta, difficile anche il pareggio, a 6.25.