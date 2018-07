Siamo alla vigilia dell'ennesima deadline per le sorti del Milan. Se Li, o chi per esso, farà partire il bonifico da 32 mln lo scopriremo col tempo, ma il destino sarà comunque americano, l'unica incognita è quando. Ormai i tifosi non sono più nemmeno preoccupati. D'altronde quando il tuo amministratore delegato dice "chi se ne frega da dove arrivano i soldi" c'è poco altro da aggiungere. Un autogol clamoroso che dimostra come i buoi siano scappati da tempo, e ormai non si guarda più neppure alla forma, all'apparenza, ovvero all'obiettivo primario di questa società sin dalla sua nascita.



Il sentimento di un tifoso come me è quello della rassegnazione a un'instabilità inesorabile finché non assisteremo al vero closing. I milanisti che assistono a questo scempio dall'interno parlano invece di INQUIETUDINE. Non a caso questo è il sentimento di Gattuso, il primo a soffrire per un momento che appare interminabile. La prossima stagione sarà inevitabilmente di lacrime e sangue, per l'ennesima volta. Capisco che il tifosotto sui social vorrebbe sentirsi dire ben altro, vorrebbe sentire nomi come quelli di Morata o Immobile, ma la realtà sarà ben diversa. Accontentiamoci dei Zaza quindi e pensiamo a incassare, dato che i soldi VERI possono arrivare solo da lì. Speriamo di salutare Bonucci, i suoi 8 mln annui e soprattutto i suoi comportamenti che tanto abbiamo pagato. Se dovrà essere un Milan povero, umile e senza obiettivi va benissimo, purché sia composto da professionisti. Non da figurine in campo e finti presidenti fuori.