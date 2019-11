Quale futuro per Milan Skriniar? Mithat Halis, partner di Star & Friend, l'ex società che rappresenta il difensore dell'Inter, parla del centrale slovacco. Queste le parole riportate da As: "Skriniar vale 100 milioni di euro. Il Real Madrid e il Barcellona stanno battagliando per il suo trasferimento da due anni. In questo momento il Real Madrid è più vicino a raggiungere un accordo con l'Inter, perché vogliono il giocatore e hanno bisogno del difensore molto più del Barcellona".



PUO' ANDARE AL REAL - "Il Real Madrid dovrebbe cercare alternative ai titolari Sergio Ramos e Varane, per questo motivo c'è stato un approccio con l'Inter. Skriniar può andare al Real Madrid".