Questo pomeriggio l’ex attaccante di Fiorentina e Roma Roberto Pruzzo, durante un collegamento radiofonico con Lady Radio, ha avuto modo di analizzare alcuni dei temi principali in casa viola: dal futuro di Sofyan Amrabat, alle difficoltà di segnare che la squadra di italiano sta incontrando finora. Queste le sue parole:



“Non sono così convinto che Amrabat torni a Firenze così differente da prima. Lo vedo come un gregario di lusso, perché si esprime a grandi livelli in quel tipo di calcio che fa il Marocco”.





Ha poi analizzato il due Jovic-Cabral, e quello che finora stanno garantendo alla squadra: “Il fatto che non stia segnando neppure in amichevole Cabral, per me, può rappresentare un problema. Non sta dando segnali incoraggianti, come in tutta la sua esperienza da quando è arrivato a Firenze. Una punta gioca per il gol, io anche in allenamento se non segnavo mi giravano le scatole. Ma sentivo sempre la fiducia di tutti coloro che mi stavano accanto, cosa che non credo Cabral abbia. Mi sembra che lui abbia proprio dei problemi, non legati a Firenze o alla Fiorentina. Non funziona, c’è poco da fare. Io lo manderei a giocare. Ovviamente dovresti prendere un altro. Non puoi restare con Jovic e Kouame e basta. Forse ha perso anche un po’ di morale. Jovic…vediamo come riparte. A me sembra che ogni volta…dia l’impressione di farti un piacere quando gioca. Lui è venuto qui per rilanciarsi, ok. Ma si dia una mossa. Non so quanto ci sia voglia di aspettarlo, anche da parte del tifo. Perché la Fiorentina deve vincere subito, alla ripresa del campionato, se vuole risalire in classifica. Non puoi aspettare.



Infine ha parlato di qualche profilo idoneo alle esigenze della Fiorentina: “Vedo anche altri attaccanti che hanno fatto fatica, penso a Eldor e Belotti e hanno avuto difficoltà incredibili, anche Caputo. Nzola? Mah, ho sempre detto di Milike Arnautovic, loro ti potrebbero far fare un salto di qualità, come dicevo tempo fa. Altri non ti spostano granché. Lapadula? Penso stia bene a Cagliari”..