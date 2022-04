Due squilli, poi una voce dall’altra parte: “Che puntualità!”.e per dormire ho chiesto aiuto a un'amica di mia madre”. Poi i primi provini: “Latina, Chievo e anche la Juve, che non mi ha preso perché avrebbe dovuto pagare un indennizzo al River Plate”. Cagliari è l’isola felice di Colombatto, lì dove ha lasciato il cuore e tanti amici: “Sono arrivato in un momento in cui la squadra stava retrocedendo dalla Serie A alla B e Giulini era appena arrivato., dopo il provino con la Primavera mi sentivo soddisfatto di poter giocare in una squadra così importante"."Molto. Sia per il calcio che per la qualità della vita, da voi si sta benissimo e lì ho ancora tanti amici e bei ricordi"."Me lo chiedo spesso, è un'opportunità che non mi è stata data. La vivo come un rimpianto, me la meritavo"."Che spettacolo. Ricordo che una volta quando ero a Pisa, in allenamento, stoppo una palla con la suola ma siccome il campo è bagnato mi scivola via. Gattuso è una furia, mi prende nello spogliatoio e mi urla: 'Ma chi ti credi di essere, Pirlo?! Gioca facile!'. Io giuro di essermi spaventato. Dopo un po' si avvicina rassicurandomi di stare tranquillo, che mi dice queste cose per farmi migliorare. Lui era come un padre, aveva grande personalità e cuore"."Da Grosso ho imparato molto, soprattutto a livello tattico. Con Nesta ho lavorato solo tre settimane, gli piaceva molto giocare il pallone"."Era il nostro miglior giocatore, la stella. Prima del Mondiale siamo andati a Biella a fare un'amichevole e si fa male. Panico. Per fortuna recupera per l'inizio della competizione e rientra tutto. Debutto al Mondiale, dopo dieci minuti prende un cartellino rosso. Per noi è stato tremendo, era un giocatore fondamentale. Al di là di questi episodi, già si vedeva che avrebbe fatto strada"."Sono pieno, non so neanch'io il numero esatto. Sicuramente più di 20, ognuno ha un significato particolare"."Quello sulle costole, siamo io e mia sorella. Sempre insieme..."."La Sardegna ce l'ho nel cuore, a Cagliari sono stati i primi a credere in me; quella terra ha qualcosa di speciale. Appena posso ci torno sempre"."Molto bene. Sono arrivato qui dopo un passaggio in Belgio al Sint-Truiden che avrei potuto evitare. Qui in Messico gioco sempre e ho fatto tanti gol; ma sono solo di passaggio, il mio obiettivo è quello di tornare in Europa e in particolare in Italia"."Ci sono giocatori con tanta tecnica ma un po' indietro sia tatticamente che fisicamente rispetto a quello europeo"."A gennaio ci ha provato il Vicenza ed ero contento della loro chiamata, ma era complicato spostarmi dal Messico in una sessione di mercato invernale".