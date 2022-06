Igor Denisov, ex calciatore e capitano della Russia tra il 2012 e il 2016, ha deciso di criticare aspramente il conflitto causato dalla sua madrepatria ai danni dell'Ucraina: "Questi eventi sono un disastro. Un completo orrore".



SENZA TIMORE - Un'offensiva, quella lanciata dell'ex capitano, portata avanti senza mezzi termini. Difatti, Denisov ha deciso di contestare e disapprovare la guerra nei confini ucraini, nonostante le possibili ripercussioni che ciò potrà avere sulla sua vita, come spiega successivamente: "Non lo so, forse verrò arrestato o ucciso dopo queste parole, ma sto parlando delle cose come stanno".