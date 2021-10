Intervenuto al Festival dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter Samuel Eto'o ha parlato dei suoi ricordi in nerazzurro: "E' la maglia più bella d'Italia. Quando ho firmato il contratto c'era una differenza di soldi, io ho chiesto di mettere il premio Champions perché entro due anni ero sicuro di vincerla. Avevamo una squadra di lottatori e brave persone, un allenatore che capiva sia noi che i tifosi. Nella gara di ritorno contro il Barcellona abbiamo avuto anche fortuna, ma è arrivata dopo aver dato tutto per la stagione intera. Scudetto? Spero lo vinca ancora l'Inter. La squadra per competere e vincere c'è, ma bisogna lottare".