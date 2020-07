Gigi Buffon non ha paura di niente. O quasi. Il giorno del record di presenze in Serie A - 648 gare, nessuno come lui, il suo ex allenatore Fabio Capello ha svelato un retroscena sul portiere della Juve negli studi di Sky Sport: "La sua grande paura erano le vespe. Una volta, durante il riscaldamento, mi disse che non poteva giocare perché c'erano vespe e api. Così ho fatto riscaldare il il secondo portiere per mandarlo in campo, e dopo circa cinque minuti Gigi mi disse che avrebbe giocato lui. Ma quel giorno era andato proprio nello spogliatoio, ha la fobia delle api e delle vespe".