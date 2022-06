L'ex centrocampista della Juventus Massimo Mauro, ora commentatore, parla del mercato bianconero: "Kostic può essere un giusto investimento, anche se è da verificare in Italia - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. Meglio Muriel o Simeone di Morata, con il colombiano che è il mio preferito. Se si può investire, meglio farlo su italiani forti, come Raspadori, o anche Berardi anche se non è più giovanissimo. O Ricci a centrocampo".