"Da oggi per Andrea i bonus sono finiti, cominciano gli esami e cambiano gli scenari. La stagione può ancora essere positiva on coppa e 2° posto, o virare verso il terribilmente brutto. Io mi auguro che ora esca il vero Pirlo, che vada a incidere nel momento più delicato. Ha tempo, ci credo. E' chiaro che se a maggio la situazione fosse questa Agnelli potrebbe fare una rivoluzione". Così ha parlato Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juve, alla Gazzetta.