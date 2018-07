Il suo record per ora resiste, eccome. Miro Klose si gode il suo nome sul tabellino dei Mondiali, vedi alla voce record di gol. L'ex Lazio ne approfitta per tessere le lodi di uno che, a dispetto della giovane età, sembra in grado di competere con i migliori, Kylian Mbappè. Il Panzer in un’intervista a Le Parisien lo ha lanciato: “Considerando la sua età (19 anni), potrebbe giocare ancora quattro Coppe del mondo. È possibile che eguagli o superi il mio record. Ma la Francia deve rimanere competitiva per molti anni. Mbappè è intelligente, conserva sangue freddo negli ultimi metri, è eccellente nel dribbling ed è dotato di un’esplosione sensazionale. Combina tutte le qualità per diventare uno dei migliori attaccanti al mondo”