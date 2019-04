La Lazio deve già pensare al campionato, che propone un turno infrasettimanale complesso contro la Spal, reduce da prestazioni convincenti. In casa biancoceleste bisogna dimenticare in fretta l'importante vittoria contro l'Inter, e voltare pagina. Anche cambiando gli interpreti: gli impegni ravvicinati potrebbero costringere Inzaghi a cambiare qualche effettivo.



FORMAZIONE LAZIO - A centrocampo l'allenatore della Lazio nuota nell'abbondanza, tanto da dover lasciare fuori Marco Parolo, titolare inamovibile della scorsa stagione. A tal proposito, ha spezzato una lancia in suo favore l'ex Lazio Giuseppe Pancaro, ai microfoni di Sky: "Parolo è una colonna per Inzaghi. Ne ho parlato con Simone poco tempo fa, mi ha detto che per lui è un calciatore fondamentale, ma ora sta facendo una scelta di qualità a centrocampo. Di certo tornerà nelle rotazioni".