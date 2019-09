Un passato alla Lazio fatto di vittorie e trofei, una lunga carriera costellata di successi. E qualche scivolone: Juan Sebastian Veron ha giocato anche alle direttive di Sir Alex Ferguson, al Manchester United, senza lasciare il segno.



MEGLIO DI FERGUSON - Il suo periodo alla Lazio, al contrario, per il centrocampista argentino è stato vincente. E non ha dubbi, quando deve scegliere il suo allenatore preferito, 'snobbando' di fatto Ferguson, ai microfoni di 90min.com: “Sei stato allenato anche da Ferguson, ma qual è stato il miglior allenatore che tu abbia mai avuto e perché? Non prestavo grande attenzione all'aspetto tattico durante gli allenamenti. Certo, sono stato un giocatore, sapevo quel che bisognava sapere da quel punto di vista. Ma ho sempre fatto più caso al modo in cui il mio allenatore sapeva gestire la squadra, sempre. Per questo motivo il miglior tecnico con cui io abbia mai lavorato è Sven-Goran Eriksson. Difficilmente ho riscontrato problemi quando giocavo nelle sue squadre, e quelli erano gruppi ricchi di giocatori dalla forte personalità. Lui andava d'accordo con tutti ed è stato in grado di portarci alla vittoria, specialmente alla Lazio".