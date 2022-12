Secondo quanto riportato da Tuttosport l'ormai ex amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis non ripartirà subito con una nuova avventura sportiva. L'ex Arsenal è stato infatti già contattato da altri club e anche dal Comitato organizzatore dei Mondiali 2026 in Nord America, ma ha declinato l'offerta perché vuole prendersi un periodo di stop.