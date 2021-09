Giocherà nuovamente in Inghilterra per la stagione 2021/22 nelle file del Reading (club militante in Championship) Alen Halilovic, il talento croato con un fugace passato anche nelle file del Milan quattro anni fa.



Considerato uno dei maggiori talenti del calcio mondiale, l'ex tra gli altri di Dinamo Zagabria e Barcellona ha sempre disatteso le aspettative e i continui cambi di maglia non hanno migliorato la situazione. Ora, a 25 anni, riprova l'ennesimo rilancio nelle fila dei The Royals che hanno deciso di puntare su di lui e su Danny Drinkwater per un campionato al vertice.