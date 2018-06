Il Brasile avrà un opinionista d'eccezione per le proprie partite al Mondiale di Russia. E' notizia di oggi che Luiz Lula, presidente della Repubblica dal 2003 al 2011, sarà uno dei commentatori per TVT e la radio Brasil Actual della Seleçao, ma la peculiarità è che lo farà dal carcere nel quale si trova dall'aprile scorso per la condanna a 12 anni per corruzione subita nei mesi scorsi.



Lula è un grande appassionato di calcio ed è un noto tifoso del Corinthians. Nonostante l'incarcerazione e altri 6 processi a carico con l'accusa di corruzione, il partito di appartenenza a Lula ha presentato la pre-candidatura per le prossime elezioni presidenziali di ottobre e ha fatto ricorso alla giustizia ordinaria per consentire al suo leader di essere regolarmente eleggibile.