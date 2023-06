Il domino delle panchine in Serie A va completandosi e una delle caselle rimaste scoperte in queste ultime settimane conduceva a Verona e all'Hellas, che ha deciso di cambiare nuovamente guida tecnica nonostante la salvezza centrata nello spareggio contro lo Spezia dalla coppia Zaffaroni-Bocchetti. Il club del presidente Setti non ha trovato l'intesa col duo per proseguire assieme ed è subito partito alla ricerca del sostituto, privilegiando da subito una pista che si è infiammata in queste ultime ore. La scelta di Setti e del confermato Sogliano nel ruolo di direttore sportivo unico - dopo l'addio di Marroccu - è caduta su Marco Baroni, che ha concluso la sua esperienza al Lecce centrando a sua volta la permanenza nella categoria.



A stretto giro di posta sono attesi nuovi e più concreti contatti tra le parti e un incontro per provare a definire un accordo sul progetto tecnico che verrebbe affidato all'allenatore fiorentino: composizione dello staff, obiettivi di mercato ed evidentemente durata del contratto ed ingaggio. Nei giorni scorsi aveva preso corpo pure un'idea alternativa che conduceva al tecnico del Venezia Paolo Vanoli, protagonista di un grande campionato di Serie B nel quale, da subentrato, aveva trascinato la squadra dal penultimo posto ai play-off per la promozione.