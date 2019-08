L'Hotel Sheraton di Milano San Siro ha ufficialmente dato il benvenuto al mondo del calcio e ha aperto le porte degli ultimi 4 giorni di calciomercato. La sede che fu storica e che ha accolto in passato trasferimenti come quelli di Vieri all'Atletico Madrid, ma anche di Inzaghi alla Juventus e Cannavaro al Parma si è animato oggi e sarà il fulcro di tutte le ultime trattative della sessione estiva 2019/20.



Ma quali sono i segreti di questo posto? Come è strutturato l'albergo? E la magica porta si chiuderà anche questa volta con lo stop delle 22 di lunedì? I nostri inviati Emanuele Tramacere e Francesco Guerrieri ve lo mostrano in questo video.





Lights by Sappheiros https://soundcloud.com/sappheirosmusic

Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0 Free Download / Stream: https://bit.ly/LightsSappheiros

Music promoted by Audio Library https://youtu.be/-lbbHQbZNKg