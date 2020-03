Aleksandar Kolarov e la Roma, un futuro da programmare. Anche in un ruolo diverso rispetto a quello da calciatore. L'Inter di Antonio Conte ci ha fatto più di un pensiero nella scorsa estate per affidargli la fascia sinistra, il Bologna di Sinisa Mihajlovic ci sta provando seriamente per il prossimo campionato.



In mezzo c'è la Roma, che continua a ritenerlo un calciatore molto importante e per questo ha deciso di prolungargli il contratto per un'ulteriore stagione, fino al 2021. Ma che ovviamente guarda anche al futuro e programma le sue strategie per individuare un degno erede dell'esterno serbo.