, riuscendo anche ad ottenere un tempo decisamente competitivo.Un corridore amatoriale cinese che si fa chiamare “zio Chen” ha corso e portato a termine la maratona di Xin’anjiang a JiandeLa corsa, svoltasi lo scorso 6 novembre, ha visto il corridore fumatore giungereun risultato di tutto rispetto. La brillante tenuta fisica e “polmonare”del maratoneta è certificata anche dall’ottimo tempo con cui ha tagliato il traguardo, facendo segnare un sorprendente eQuesto nonostante i numerosi rallentamenti dovuti all’accensione delle sigarette.Le foto di Uncle Chen divulgate sul social network cinese Weibo hanno avuto una rapida diffusione fino a diventare virali, facendo di lui un idolo internazionale. La performance però non gli ha evitato di attirarsi delle critiche, nonostante fumare durante la corsa sia consentito dalle regole della manifestazione.provocato dalle decine di sigarette fumate durante l’intero percorso.Oltre a ciò diversi utenti hanno anche sottolineato come il 50enne cinese sia un cattivo esempio e non vada esaltato. Il 50enne però non è un fumatore quotidiano: sembrerebbe infatti che si conceda il vizio solamente durante le corse, come se le sigarette gli dessero una marcia in più.Il suo palmarès inoltre annovera anche diverse ultramaratone e corse a tempo di 12 ore portate a termine. Questa volta però il tempo è stato migliore, di quasi 4 minuti inferiore rispetto alla precedente manifestazione del 2019. Il suo tempo conclusivo è andato calando progressivamente gara dopo gara, a dimostrazione di come il suo fisico si sia ormai abituato a questo tipo di fatiche.