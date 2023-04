, è il claim di una recente e celebre campagna della Lega Serie A (coi volti di Fabio Cannavaro, Luca Toni e Fabio Capello) per evidenziare il ritorno prepotente alla ribalta del nostro calcio grazie ai grandi risultati conseguiti nelle competizioni Uefa. Con 5 squadre semifinaliste tra Champions, Europa e Conference League. Un traguardo clamorosamente importante in un momento di complessiva crisi, come dimostrano le sofferenze della nostra Nazionale fuori dagli ultimi due Mondiali, ma anche- con la posizione della Juventus ancora in via di definizione dopo la momentanea restituzione dei 15 punti di penalizzazione comminati dalla Corte d'Appello Federale e l'imminente apertura del fronte su stipendi, rapporti con agenti e club -per la sanzione nei che ha colpito il Siena nel girone B e la penalizzazioni di 4 punti che ha riscritto le gerarchie in coda (Imolese in D e Vis Pesaro salva)(per mancati versamenti Irpef imputabili alla vecchia proprietà e che la giustizia ordinaria non ha permesso alla nuova società di saldare in quanto avrebbe intaccato il concordato piano di ristrutturazione del debito, causando così il deferimento di quella sportiva),Un problema non di poco conto in quanto difficilmente il primo ricorso verrebbe discusso prima del 19 maggio - giorno nel quale si conclude ufficialmente la stagione regolare della Serie B - e quello per un'eventuale seconda penalizzazione scivolerebbe troppo in avanti, aprendo a scenari ad oggi non facili da pronosticare.anche in cadetteria -- e uno sforamento dei tempi che, è bene ricordarlo, non possono superare in alcun modo il limite ultimo del 30 giugno, quando la stagione 2022/2023 andrà in archivio.- Mae che non rappresenterebbe un unicum nella storia del calcio professionistico:e di scivolamento in classifica, come contemplato dall'articolo 19.2 del Codice di Giustizia Sportiva. "". E, come dicevamo, nella storia recente della Serie B una situazione analoga si è già presentatain primo grado, il 13 maggio 2019. I play-off sono in programma quattro giorni dopo e si disputano, senza il Palermo, perché appunto la sanzione è immediatamente esecutiva.a vedersi restituiti i punti in classifica ed eventualmente a partecipare alla corsa per la promozione in Serie A. Materiale per azzeccagarbugli e l'ennesima dimostrazione che nella nostra giustizia sportiva e più in generale nel nostro calcio molte cose non funzionino. Per fortuna che "Calcio is back"...