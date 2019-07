Due settimane fa esatte, più o meno a quest’ora, eravamo nella sedead ascoltare le prime parole nerazzurre diDel nuovo allenatore ci avevano colpito soprattuttocome se il calcio non fosse anche una questione di qualità ma solo di sudore;ma semmai nervoso e scontento. A distanza di 15 giorni, queste due situazioni hanno i primi riscontri:tantissimo, e qualcuno si stira (vabbè, in questo periodo ci può stare);Riteniamo chein relazione alla propria forza: ha vinto il primo scudetto con la Juve e la Premier con il Chelsea senza avere le formazioni migliori e ha portato davvero tanto avanti una tra le nazionali più scarse che si ricordino. Per ottenere questi risultati - straordinari se paragonati al valore dei giocatori a disposizione -. È super esigente, super pressante, super ambizioso, super scrupoloso.In queste due settimane,. I continui richiami ai ritardi sul mercato sono pesantissimi, perchédure a chi conduce le trattative (l’uomo che lo ha portato a Milano, e. E non si è limitato a questo, ma è passato anche all’attacco dei giocatori: le parole con le quali ha bocciatocome esterno sinistro suonano quasi come un invito ad andarsene altrove perché con lui può giocare solo in attacco e non è un vero attaccante.@steagresti