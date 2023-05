Le lacrime all’uscita del campo avevano fatto temere il peggio e, alla fine, così è stato: gli esami effettuati da De Sciglio hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, dopo l’infortunio subito al 33’ della sfida contro il Lecce. L’operazione chirurgica terrà presumibilmente fuori il giocatore azzurro per molti mesi – almeno 6 – con la previsione più rosea di rivederlo in campo per la fine dell’anno. E. Visto che l’unico reale sostituto presente in rosa ha un futuro che sembra segnato.La situazione riguardante Juan Cuadrado – in scadenza con la Juve al termine della stagione, 30 giugno 2023, dopo che il suo contratto era stato automaticamente prolungato al termine della scorsa annata – è senz’altro spinosa., nonostante, nelle ultime settimane, era stato chiesto all’entourage del colombiano di aspettare un’eventuale offerta per il rinnovo.. L’adattabilità di Danilo potrà porre rimedio nel prossimo periodo ma con anche Cuadrado out, ecco che la caccia al prossimo esterno destro a cui far vestire la maglia bianconera è cominciata.Chiariamo subito un aspetto: molto dipenderà anche da chi sarà il prossimo DS della Juventus. Ma, allo stato attuale dei fatti,– adattabile a giocare su entrambe le fasce – attualmente in prestito al Bologna ma di proprietà della Juventus, legato ai bianconeri con un contratto sino al 30 giugno 2027. Il prestito secco terminerà a fine stagione e già nel corso dello scorso mercato invernale, il 23enne laterale rossoblù era in odore di ritorno al suo club di proprietà., terzino marocchino classe ‘97 arrivato a parametro zero al Bayern Monaco solo lo scorso anno ma con una gran voglia di riscattare una stagione fatta più di bassi che di alti - -. Tra i fattori che possono aiutare la Juventus a concludere l’affare – oltre agli ottimi rapporti con la società bavarese, leggasi Salihamidzic DS ed i vari affari conclusi nel corso degli anni, da Douglas Costa a de Ligt – c’è la presenza di Rafaela Pimenta come agente del 25enne laterale, da sempre ben disposta ad intavolare una trattativa con i bianconeri.: le basse richieste del Leicester – visto il rischio di retrocessione – possono coincidere con le disponibilità bianconere. Inoltre, il belga conosce perfettamente il campionato italiano, dato il suo passato all’Atalanta., 18enne laterale spagnolo del Valldolid, già accostato diverse volte ai bianconeri nel corso degli ultimi mesi: la valutazione superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla concorrenza dei club di Premier – Arsenal e Newcastle su tutti – hanno portato la Juventus a defilarsi, non avendo alcuna intenzione di partecipare ad un’asta internazionale per acquisire il suo cartellino.