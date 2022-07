Si conclude luglio e l'inizio della Serie A 2022/23 è ormai alle porte. Non senza incognite, tra campo e mercato: la Juventus è alle prese con lo stop di Pogba, il mercato del Milan non si accende mentre la Roma è sempre più scatenata.



E' solo un assaggio del ricco menù del consueto appuntamento con Calciomercato.com su Twitch e YouTube: Federico Albrizio, il direttore Gianni Visnadi e i loro ospiti vi aspettano a partire dalle 18.30 per rispondere a tutte le vostre domande.



Parleremo di Juve con il nostro inviato, Nicola Balice: l'infortunio di Pogba e le prestazioni di Kean cambiano le strategie sul mercato? Approfondiremo poi il problema del francese con il Dott. Paolo Manetti, medico dello sport con un lungo trascorso alla Fiorentina.



Primi accenni di fantacalcio, tanto Milan e ancor più mercato, con il nostro esperto Daniele Longo. E uno sguardo anche su Atalanta, con il caso Palomino che agita le acque, e Napoli: con noi gli inviati Marina Belotti e Giovanni Annunziata.



Infine, un tuffo negli eSports e sul calcio virtuale, con le finali delle Global Series e l'arrivo ormai prossimo di FIFA 23: con noi il pro player del team Exeed, Daniele 'Dagnolf' Tealdi.



Fate le vostre domande, qui nei commenti o nelle chat di Twitch e YouTube: risponderemo live !