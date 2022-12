Dopo il successo nei Mondiali casalinghi del 1966, la nazionale dei Tre Leoni è sempre andata in bianco nelle rassegne iridate e anche questa del 2022 non ha fatto eccezione. A crederci è stato soprattutto, imprenditore del Dorset che aveva tanta, forse troppa, fiducia nella squadra diLa sua azienda, la Poole-based Wholesale Clearance UK, avevaper Kane e compagni. Le t-shirt, bianche e con l’immagine della Coppa, hanno come slogan: ‘Oltre ad aver eliminato la nazionale inglese, il 2-1 della Francia ha messo in crisi anche l’imprenditore che ora deve fronteggiare ingenti perdite. L’intento era anticipare tutti e. Prezzi ora per forza di cose ribassati.All’Independent ha detto: “Sono devastato dal fatto che l’Inghilterra sia uscita. Le prime prestazioni in Qatar mi avevano ben impressionato eda vincere. L’investimento me l’ha proposto un fornitore e non ho saputo dire di no.. Vorrei fare un appello agli inglesi: compratene anche solo una, resterà comunque un pezzo di storia e un ricordo di quanto bene abbiamo giocato ai Mondiali 2022. Anche se la nostra squadra non ha trionfato,”.