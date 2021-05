e, con i campionati che si apprestano a volgere al termine, comincia a crescere l’attesa febbrile per l’evento calcistico dell’estate. S, che sogna di festeggiare la fine dell’incubo con unche avrebbe del clamoroso:. L’entusiasmo oltremanica è alle stelle. Gli inglesi, infatti, non solo hanno una delle nazionali più forti del continente, ma sono anche all’avanguardia dal punto di vista tecnologico:il cted il suo staff nella selezione dei convocati e nella preparazione delle partite. Ne ha parlato lo stesso CT in un’intervista pubblicata ieri da CNBC.“Fortunatamente è facile da usare” – ha esordito il ct dei Tre Leoni.su una quantità innumerevole di aspetti di gioco, dai tiri in porta ai falli commessi alla distanza coperta. Sarà poi in grado di, in modo da poterli distinguere nell’interpretazione dello stesso ruolo e scegliere quelli con caratteristiche più adatte all’idea di gioco di Southgate. “Ogni weekend dobbiamo osservare giocatori in Premier League, in Bundesliga, in Liga... Abbiamo bisogno di essere in grado di accedere ai loro filmati e alle loro statistiche. Con Manchester City, Manchester Utd e Chelsea nelle finali europeeper lavorare con la rosa al completo.”.Dall’inizio del ritiro all’ultima partita, il software permetterà di controllare numerosi aspetti della vita dei 26 prescelti., per poter valutare il lavoro svolto in palestra dai giocatori e i loro massimali nei vari aspetti della loro forma fisica.. Infine,, verrà monitorata. Quest’ultimo è un fattore fondamentale nei tornei di breve durata: il recupero ottimale delle energie fra due partite dipende molto anche da quello.L’Inghilterra non ha mai vinto un Europeo.ed ora, dopo alcuni anni di transizione,. La semifinale del mondiale conquistata tre anni fa ha dato ulteriore entusiasmo, al quale il coro “It’s coming home” fa da accompagnamento musicale. Ora hanno la possibilità di giocarsi l’Europeo in casa e non possono pensare di vederlo sfumare come 25 anni fa., tutto con un solo obiettivo: vincere finalmente un trofeo o, per dirla alla loro maniera, “riportare il football a casa”.