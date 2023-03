Un pareggio a reti bianche. 0-0 nel match tra Repubblica Ceca e Belgio – entrambe selezioni Under 21 – che ci regala, però, uno scenario che, almeno in Serie A, non si era potuto ancora vivere., capitano e leader indiscusso della giovane compagine dei Diavoli Rossi,, come perno della mediana belga. Uno scenario, dicevamo, a cui nella sua prima stagione rossonera, il centrocampista classe ‘02 non ha ancora potuto partecipare. Anzi.. Poco più di un’ora, nemmeno un match intero., nell’incontro contro il Torino che è valso l’eliminazione per i rossoneri,, in quella che, oltre ai 4’ con il Lecce, rimane la sua ultima presenza con il Milan.Il basso minutaggio avuto nel corso della stagione, di certo, non soddisfano le ambizioni del giovane, quanto talentuoso, centrocampista del Belgio. Ed ecco che l’ex Wolfsburg, allora, pur riconoscendo le difficoltà di ambientamento al nostro calcio,, attraverso un’intervista rilasciata a Sporza, tv belga: "Sapevo che questa stagione sarebbe stata soprattutto un processo di apprendimento. La concorrenza è grande e il passaggio al campionato italiano non è scontato. Bene,Parole che hanno un certo peso e che dimostrano sia l’insoddisfazione dell’ex Mechelen sia la voglia di mettersi in gioco e ribaltare le gerarchie del centrocampo del Milan., preferendo, specialmente nell’ultimo periodo, affidarsi a Tiémoué Bakayoko, da tempo in uscita dal club di via Aldo Rossi.Ecco che, quindi, gli scenari per il futuro iniziano ad assumere connotati diversi. I segnali non sono di certo incoraggianti, visti anche gli ultimi due mesi trascorsi in panchina, senza poter disputare nemmeno un minuto. Ma se da un lato,, dall’altro mister Pioli sta compiendo delle scelte ben diverse. Ad aggiungere carne al fuoco ci hanno ora pensato le dichiarazioni di, nel caso ci fosse l’occasione per farlo,. Il termine della stagione è ormai prossimo e. Un futuro ancora da decidere,, il prossimo giugno,. Per il bene del centrocampo rossonero e per il bene di Aster Vranckx.