La sconfitta col Sassuolo alla prima giornata di campionato è stato un brusco risveglio per l'Inter di Luciano Spalletti. Un traumatico ritorno alla realtà dopo l'esaltazione collettiva per il primo "vero" mercato dell'era Suning e i buoni risultati raccolti dalla squadra nelle amichevoli. Già nel post-partita di Reggio Emilia, l'allenatore nerazzurro ha evidenziato le lacune manifestate dai suoi sotto il profilo dell'atteggiamento, una mancanza di carattere che non è andata giù nemmeno alla società, che ha voluto porre il gruppo di fronte alle proprie responsabilità dando scarso peso agli episodi arbitrali (rigore di Miranda, penalty negato ad Asamoah per una situazione simile).



SERVE REAGIRE - Come riferiscono Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, Ieri ad Appiano Gentile è andato in scena un primo confronto tra giocatori e allenatore per analizzare quello che non ha funzionato in campo e proprio per porre l'accento sulla scarsa reazione al vantaggio di Berardi e alla gestione deficitaria del primo tempo. Un tentativo di dare la scossa immediata alla sua Inter, senza isterismi, per evitare il ripetersi di quelle pericolose pause che avevano caratterizzato la seconda metà della passata stagione. Niente drammi, insomma, il tempo per rimediare c'è tutto, ma a partire dalla prossima sfida col Torino urge cambiare drasticamente rotta.