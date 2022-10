Nuova partnership per l'Inter. I nerazzurri stanno infatti per legarsi al colosso di e-commerce americano, eBay. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, secondo cui l'accordo verrà annunciato nei prossimi giorni. E, grazie a esso, arriveranno nelle casse del club 1,5 milioni di euro.



Lo sbarco sul sito famoso per le aste prevede la nascita di uno spazio dedicato al club interista e ai suoi tifosi, un market place dove saranno disponibili prodotti marchiati Inter. L'accordo era già nell'aria ed è stato anticipato dalla comparsa del logo dell'azienda sui cartelloni durante le gare dell'Inter femminile. Domenica poi, durante la sfida con la Salernitana, eBay è apparso a bordo campo anche a San Siro nella rotazione dei vari sponsor.



Un primo passo che, secondo alcune voci, potrebbe anticipare un accordo più ampio. Non solo la commercializzazione del brand Inter sul sito di e-commerce, ma una partnership che potrebbe portare eBay a diventare uno dei top sponsor del club e a finire persino sulla maglia.