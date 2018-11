Da sosta a sosta per chiudere un periodo che ha portato tante conferme e sempre più certezze a un organico, quelloche si è riscoperto all'altezza di una stagione che si prospetta lunga e logorante. Quella contro, calcio d'inizio alle ore 12.30 di domenica sarà la sesta partita in 21 giorni in un autentico tour de force che ha visto gli uomini allenati daaffrontare e vincere in campionato contro Lazio, Genoa e Milan nel derby oltre alla doppia sfida di Champions League contro il Barcellona in cui sono arrivati una sconfitta e un pareggio preziosissimo. La rosa è all'altezza, dicevamo,Sì perchéè squadra ostica, oltre che in un grandissimo stato di forma e adotta uno schema tattico spesso indigesto ai nerazzurri. Già altre cinque volte in stagione l'Inter si è ritrovata ad affrontare squadre schierate con una difesa a 3 fatta di linee molto strette e ripartenze quanto più rapide possibili. Contro ilterminò 2-2, contro ilil 3-0 finale arrivò solo negli ultimi 15 minuti dopo una gara di grande sofferenza e anche il 2-1 ottenuto contro lafu frutto di giocate estemporanee di Icardi e di un secondo tempo in cui i ragazzi di Semplici furono praticamente padroni del campo. Solo nelle ultime due gare control'Inter è riuscita a dominare sottolineando, una volta di più, come il 'fattore esterni' sia fondamentale in chiave tattica.- Vincere i duelli in fascia è la chiave tattica più importante contro squadre che, tendenzialmente, stringono le proprie maglie attorno al centravanti (Icardi) e in mezzo al campo. Nella gara contro la Spal, quella in cui fu lampante la difficoltà nerazzurro. Proprio da questi due talenti l'Inter si aspetta molto di più e la gara contro l'Atalanta potrebbe rappresentare quella della svolta.e provato dal lungo percorso della Croazia al Mondiale e oggi fatica ad essere l'esterno esplosivo e dominante della passata stagione., invece, qualche lampo di vivacità lo ha messo in campo quando chiamato in causa, ma il suo rendimentoche potrebbero portare i nerazzurri, a fine stagione, al riscatto dal Monaco. Per entrambi serve la svolta perchè per l'Inter, domenica come nel proseguo della stagione, Perisic e Keita saranno fondamentali. Il lavoro di Spalletti dovrà recuperare anche loro.