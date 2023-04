La prima ragione è che, come dimostrano i tre gol all’Empoli, mentre la Juventus è stanca.La seconda è che(due gol e un assist a Empoli), mentre Vlahovic, che era stato risparmiato con il Napoli per la partita di San Siro, non giocherà per colpa di una distorsione.La terza è che, mentre Kean, la sua alternativa, starà fuori altri dieci giorni.La quarta è una conseguenza della seconda e della terza. Se l’Inter adesso segna,La quinta è che le che gli effetti della grazia a Lukaku si faranno sentire tanto in campo (Lukaku ci sarà) quanto sulle gradinate o le tribune., chiudere le corsie laterali e le linee di passaggio, sperare che il ritmo dell’Inter non sia altissimo e ripartire.. Come, in fondo, le è riuscito con lo Sporting Lisbona: gol di Gatti, all’andata, al culmine di una prolungata azione di calcio d’angolo e gol di Rabiot, al ritorno, sempre da sviluppo d’angolo. Del resto, in Coppa Italia, a Torino, aveva segnato Cuadrado (che stasera non ci sarà visto che sconta la prima delle tre giornate di squalifica) e al suo posto ci sarà, sempre esitante, sempre malconcio, sempre pallido, ma, chissà perché, nel cuore di Allegri.Sarà 3-5-2 contro 3-5-2 con il vantaggio che. In pratica, l’Inter gioca così da quattro anni e, in più, ha ritrovato Lukaku proprio sul più bello, il che consente a Simone Inzaghi di giocare qualche palla lunga nella convinzione che il belga la sappia gestire di corpo e tecnica, come sapeva fare benissimo con Conte.Inoltre. E’ vero che quest’anno l’allenatore della Juventus è in vantaggio (due vittorie in campionato e un pareggio in Coppa), ma è altrettanto che l’1-1 dell’andata è valso come una vittoria per l’Inter.Non a caso stasera è favorita non solo per le condizioni generali, lo sarebbe anche per come aveva condotto la gara di Torino e per come l’ha saputa raddrizzare. D’accordo, l’ingenuità di Bremer, sul rigore, è clamorosa, ma il risultato è giusto perché la gara era stata equilibrata.Al di là del deficit strutturale della Juve (pochi gol, grande stanchezza, qualche giocatore sopravvalutato, Di Maria che, probabilmente, farà la seconda punta e quindi non giocherà nel suo ruolo), l’Inter si fa preferire per il palleggio (ha forse il centrocampo migliore dell’intera serie A), l’iniziativa, la pericolosità in attacco. Lukaku, infatti, non è l’unica punta in forma. Lautaro sta altrettanto bene e vede sempre la porta.