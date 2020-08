Un rinforzo dalla Premier League. L'Inter al lavoro per rinnovare il centrocampo e guarda in Inghilterra per alzare il tasso di qualità in mezzo. Oltre a Tonali, per il quale la trattativa con il Brescia è vicina alla fumata bianca,Due profili diversi, con caratteristiche diverse, entrambi funzionali per l'economia di gioco di Conte, che al momento ha detto sì solo alla conferma di Barella e Sensi. Vecino e Brozovic, infatti, sono sul mercato, per Gagliardini e Borja Valero la situazione è in divenire, entrambi potrebbe partire in un processo di rinnovamento necessario per provare a riportare lo scudetto a Milano.Il centrocampista francese classe 1991 è uno dei nomi in cima alla lista del tecnico salentino, che ha avuto modo apprezzarlo nella sua esperienza a Londra.Abramovich e soprattutto il suo braccio destro ​Marina Granovskaia sono due clienti scomodi con i quali trattare, il Chelsea è una bottega molto cara, ma ci sono i margini per arrivare a un accordo.Più difficile l'ex Lione, classe 1996, per il quale il problema principale è di natura economica. Come Kante, anche Ndombele non rientra nei piani del suo allenatore (in questo caso Mourinho),La chiave potrebbe essere Skriniar, sul mercato e corteggiato dal Tottenham.