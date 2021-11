La crescita di Calhanoglu ha contribuito a migliorare l'Inter di Simone Inzaghi. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.





“Chissà. Magari, se avesse calciato sempre lui, invece di Lautaro, anche il secondo rigore con il Milan, l’Inter avrebbe fatto bottino pieno nelle ultime 8 partite, invece di lasciare per strada 2 punti nel derby. Resta il fatto, però, che la squadra nerazzurra è decollata proprio quando Calhanoglu ha cominciato a giocare, a entrare nei meccanismi di Inzaghi e a fare la differenza con la sua qualità accoppiata ad una naturale disponibilità al sacrificio. Per la verità, il centrocampista turco aveva subito incantato al debutto con la nuova maglia: gol e corner vincente nel 4-0 sul Genoa, alla prima giornata. Poi, però, si era fermato. Confermando in una certa misura i limiti di continuità mostrati con il Milan. Inzaghi, entusiasta la scorsa estate quando Marotta e Ausilio gli prospettarono la possibilità di ingaggiare Calhanoglu, lo ha sempre difeso. E ora viene ripagato. Peraltro, proprio nel momento in cui si è alzato il livello di importanza e di difficoltà delle partite”.