e della lotta scudetto tornata nuovamente aperta a ogni risultato, è passato forse sottotraccia uno dei temi che guarda al futuro di una delle contender al titolo finale, la società nerazzurra, ovvero il futuro della propria panchina., ma soprattutto fuori, allecome lui stesso ha ribadito, che erano mirate a destabilizzare la squadra e che raccontavano di unperché, con il contratto in scadenza al 30 giugno 2023, è lo stesso allenatore, al momento, a prendere tempo per il futuro nonostante la stima della società.già nel prepartita della sfida con la Juventus aveva ribadito che in bilico Inzaghi non lo è mai stato: "Inzaghi gode della nostra stima per quanto fatto, quanto ottenuto e quanto farà. E' stato criticato recentemente perché l'allenatore è il primo sul banco degli imputati quando non arrivano risultati. Questo non è il suo caso dato che abbiamo valutato positivamente il suo lavoro e andremo avanti con lui".inoltre, scottata negli anni da Spalletti e Conte, cercava un allenatore con le sue caratteristiche e oggi a questoInzaghi stesso nelle interviste post vittoria ha svelato che, ma che è stato lui, ad oggi, a lasciare tutto in stand-by: ". Io ho chiesto di aspettare fino alla fine perché i contratti valgono quel che valgono, contano i risultati". Nulla di più di un altro dato che conferma come l'Inter su Inzaghi voglia puntarci ancora, ma quei "risultati" da aspettare "fino alla fine" nascondono una doppia incognita che l'allenatore aveva cercato di sviare anche nella conferenza prepartita.Alla domanda dell'inviato diPasquale Guarro(l'ad. Antonello oggi non ha parlato di ridimensionamento, ma non ha smentito come la sostenibilità debba ancora essere centrale ndr.) , infatti,l'argomento: "Noi allenatori dipendiamo da risultati e prestazioni, sono felice dalla scelta fatta a giugno e sapevo di ereditare una squadra che avrebbe perso due dei giocatori migliori ma che con il mio staff avrei alzato il livello e le pretese di tutti". L'Inter vorrebbe confermarlo e prolungare, Inzaghi aspetta e prende tempo. I risultati? Se arriveranno saranno un'arma a favore dell'allenatore, non certo per la società.@TramacEma